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Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


20 Mart 2024 21:48
2020 Egea multimedya km yanıp sönme
Egea aracıma multimedya taktırmıştım. İlk takıldığında km yanıp sönmüyordu. Hız sabitleyici takıp aktivasyon yaptıktan sonra haliyle multimedyada aktive edilmiş oldu.. üzerinde hiworld canbus mevcut. uyumlu araç listesinde neyi seçtiysem sorun çözülmedi. Bir bilen varsa yardımcı olabilir mi? cihaz Naviland 9 inc

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