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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 22:04
Netler nasıl artar - Son 4 ay

Arkadaşlar merhaba benim netler gy 40-43 gk 38-42 arası gidip geliyor, denemede çözüyorum ama tıkandı.

Bazı yerlerde eksik olduğumu anlıyorum ama ne yapmalıyım./ ay Genel tekrar videoları ile 1 er soru Bankası daha bitirsem işe yarar mı acaba. Her gün 3-4 gk denemesi çöze çöze artmıyor yani çözüyorum çünkü

Özellikle gk için öneri istiyorum.

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