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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 22:41
30 kasim 1925 tarihinde tekke ve zaviyeler.türbeler kapatılmış

Tarih 30 kasim 1925 tekke .zaviyeler kapatildi.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:46

Tekke ve zaviyeler yani cemaatlerin egitim verdigi yerler kapatoldi.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:49

13 subat 1925 te yasanan seyh sait isyani bunun nedenlerinden biridir.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:51

Seyh sait isyani kurdistan ayaklanmasina dönüşmüş kürt -türk catismasi yasanmistir.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:53

Daha öncesinde kuvayi inzibatiye (hilafet ordusu)gibi ayaklanmalar anzavur ayaklanmasinda yüzlerce yarali meudana gelmistir.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:55

Osmanlida hilafet babadan ogula geciyordu.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 22:58

Osmanlida hilafet saltanatla birlesti ve babadan ogula geciyorh6


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 23:04

Turbeler ise osmanlinin son dönemlerinde mum yskm yakilan yerler haline gelmiş bu yüzden kapatılmış. .


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 23:06

Ayrica mevlana gibi önemli insanlarin cikan ayaklanmalarda zarar görmemesi onemliydi.


gazanya
Daire Başkanı
20 Mart 2024 23:09

Bu nedenlerle seyhlik ,mollalik,gibi unvanlar bu tarihte yasaklanmis sadece camiler ve mescitlerin açık olmasına karar verilmistir.

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