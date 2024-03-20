Yasal/Kanuni Takip/İcralık Sonrası Banka Sicili

Arkadaşlar geçen yıl ziraat bankasının haksız ve hukuksuz ek hesap politikası yüzünden yasal takibe uğradım. Ödemelerim düzenli olmasına rağmen puanimin fazla yukselmedigini fark ettim.Bankalarla şu anda isim yok fakat yaza arsa almayı planlıyorum kısmetse.Bankalarin bu gibi işlemler sonrası tutumları nasil oluyor ? Mesela az önce 15 bin limitli kredi kartımı 20 bine yükseltmek istedim sistem direk ret verdi. İnanın çok ihtiyacım yok ama sinirlerim bozuldu. Yani benim durumdaki veya daha kötü durumdaki arkadaşlar için yazılanlar bir rehber olabilir. Bankalarla aramı duzeltmek istiyorum kreibilitemi yükseltmek istiyorum limit artış kredi vs sorun sıkıntı yaşamak istemiyirum dolayısıyla -5 yıl olayı gerçekten uygulanıyor mu -Yasal takip sonrası ödemeler düzenli olduktan sonra bankalar tekrardan ne zaman kapimizi çalmaya başlıyor -Bu konularda en esnek banka hangisidir tecrübelerinizi aktarirsaniz çok memnun oluruz

Arkadaşlar geçen yıl ziraat bankasının haksız ve hukuksuz ek hesap politikası yüzünden yasal takibe uğradım. Ödemelerim düzenli olmasına rağmen puanimin fazla yukselmedigini fark ettim.Bankalarla şu anda isim yok fakat yaza arsa almayı planlıyorum kısmetse.Bankalarin bu gibi işlemler sonrası tutumları nasil oluyor ? Mesela az önce 15 bin limitli kredi kartımı 20 bine yükseltmek istedim sistem direk ret verdi. İnanın çok ihtiyacım yok ama sinirlerim bozuldu. Yani benim durumdaki veya daha kötü durumdaki arkadaşlar için yazılanlar bir rehber olabilir. Bankalarla aramı duzeltmek istiyorum kreibilitemi yükseltmek istiyorum limit artış kredi vs sorun sıkıntı yaşamak istemiyirum dolayısıyla -5 yıl olayı gerçekten uygulanıyor mu -Yasal takip sonrası ödemeler düzenli olduktan sonra bankalar tekrardan ne zaman kapimizi çalmaya başlıyor -Bu konularda en esnek banka hangisidir tecrübelerinizi aktarirsaniz çok memnun oluruz