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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 23:00
idari soruşturma
kullanmayı bilmeden farklı yerde konu açmışız. başına gelen varsa yardımcı olabilir mi? idari ve adli süreçteyim. yalnız adli olarak henüz bi dava açılmadı bekliyor iddia name yok. lakin idari soruşturma ihraç istemiyle savunmamı istedi? bunu uygular mı mahkemeyi bekler mi? başına gelen bilgisi olan yardımcı olursa müteşekkir olurum

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