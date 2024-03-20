kullanmayı bilmeden farklı yerde konu açmışız. başına gelen varsa yardımcı olabilir mi? idari ve adli süreçteyim. yalnız adli olarak henüz bi dava açılmadı bekliyor iddia name yok. lakin idari soruşturma ihraç istemiyle savunmamı istedi? bunu uygular mı mahkemeyi bekler mi? başına gelen bilgisi olan yardımcı olursa müteşekkir olurum

kullanmayı bilmeden farklı yerde konu açmışız. başına gelen varsa yardımcı olabilir mi? idari ve adli süreçteyim. yalnız adli olarak henüz bi dava açılmadı bekliyor iddia name yok. lakin idari soruşturma ihraç istemiyle savunmamı istedi? bunu uygular mı mahkemeyi bekler mi? başına gelen bilgisi olan yardımcı olursa müteşekkir olurum