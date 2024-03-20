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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 23:04
Seçim ücretleri

iyi akşamlar arkadaşlar seçim işi malum başımıza kalmaya kaldı... bina sorumlusu ve bina sorumlu yardımcısı aynı ücreti mi alır?

bir de ücretleri ne kadar bu saydığım görevlerin

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