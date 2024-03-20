İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 23:11
bilgisayar muhendisligi atama ( bilgim yok)

Öncellikle merhaba , bu yıl bilgisayar mühendisliğinden mezun olacağım KPSS'ye girmeyi düşünüyorum. İllaki devlette bilgisayar mühendisi olayım diye bir çabam yok başka kadrolar da olur , bu kpss konularında da yeni olduğum için bir bilgim yok.Hangi kadrolara atanabilirim, atanmam çok mu zor ,tavsiyelere açığım.Teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS lisansMSB sivil memur mülakatıinfaz koruma memurluguHarita Genel Müdürlüğü uzman kadrosuTicaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerDüz memurum. Kendi bölümüm alım yaparsa atanabilir miyim?Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma ŞartlarıAile ve sosyal hizmetler bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı

Sözlük

rejenerasyon 1 kadın susarak gider 1 1900 ler 1 negatif ayrımcılık 2 hikayeleştirmek 2 letarji 1 tonus 1 moralin bozulması 1 Baltalı hano 1 tezat 1

Son Haberler

Bayram Tatilinde Kıbrıs Fırsatları!%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!Bakan Işıkhan, Kütahya'da maden işçileriyle iftar yaptıBakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunlarıTurgut Altınok'tan mal varlığıyla ilgili haberlere ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri