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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 23:16
kadrolusan sözleşmeliye yıllık izin devreder mi?
merhabalar hali hazırda farklı bakanlıkta farklı ünvanda kadroluyum. son atamalarda sağlık bakanlığına sösleşmeli psikolog olarak atandım. Geçen yıldan 13 bu yıldan 20 gün iznim var. acaba istifa edip gittiğimde izinlerim devreder mi?

melihtime
Aday Memur
20 Mart 2024 23:41

Ben de aynı şekil merak ediyorum bu konuyu herkes bir şey söylüyor kimi devreder diyor kimi devretmez izinlerini kullan diyor kimi daha önce kamuda çalışman olduğu için ilk yıl 20 gün izin hakkın olur diyor bunu tam anlamıyla bilen biri yok mu?

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