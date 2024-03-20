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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


20 Mart 2024 23:18
scholar
merhaba, doktora tezim google da cikmasina ragmen, scholar da cikmiyor. "el ile ekle" secenegiyle ekledigim zaman ise alintilari gostermiyor. scholar da cikabilmesi icin researchgate e vs tez metnimi yukledim ama ise yaramadi. tezimin google scholarda gorunebilmesi icin ne yapmam lazim?

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