merhaba, doktora tezim google da cikmasina ragmen, scholar da cikmiyor. "el ile ekle" secenegiyle ekledigim zaman ise alintilari gostermiyor. scholar da cikabilmesi icin researchgate e vs tez metnimi yukledim ama ise yaramadi. tezimin google scholarda gorunebilmesi icin ne yapmam lazim?

merhaba, doktora tezim google da cikmasina ragmen, scholar da cikmiyor. "el ile ekle" secenegiyle ekledigim zaman ise alintilari gostermiyor. scholar da cikabilmesi icin researchgate e vs tez metnimi yukledim ama ise yaramadi. tezimin google scholarda gorunebilmesi icin ne yapmam lazim?