İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 23:49
Emekli memurun 12.000 lira seyyanen zam hakkıdır

Seyyanen Zam


karabatak28
Aday Memur
21 Mart 2024 00:10
alırsın alır bekle

sam34
Memur
21 Mart 2024 00:18
sen ciddiye alınacak yaratık değilsinki.
karabatak28, Bugün
alırsın alır bekle

turbojet
Daire Başkanı
21 Mart 2024 01:31

BAYRAK İNMEZ EZAN SUSMAZ


timci
Şube Müdürü
21 Mart 2024 06:00

Para varsa herkeze ver,para yoksa kimseye verme.o zaman kimse ses çıkarmaz.ilk defa çalışan ile emekli arasında bu kadar uçurum oldu.reis bu defa kantarın topuzunu kaçırdı.çalışan ekmeği 10 TL alıyorsa emekli 5 TL ye mi alıyor.43 yaşında insanları emekli ederseniz geleceği daha vahim sonuçlar bekliyor.10-15 yıl sonra emekli olacaların durumu daha da kötü olacak.


sancak bayrak
Şube Müdürü
21 Mart 2024 11:34

Emeklilere büyük bir haksızlık yapıldı.bu doğrudur.yukarda emekli abimizin dediklerine katılıyorum.zaten büyük çoğunluğu 3600 de alamadılar.biz de günü geldiğinde Allah sağlık sıhhat verirse emekli olacağız.emeklilik için radikal kararlar alınmalı ve kimse bir daha seçim vaadiyle bu kararları değiştirememeli.dünyanın neresinde görülmüş 38 yaşında 40 yaşlarda emeklilik, maalesef sonuç bu oluyor burda devlette vatandaş da çok büyük zarara uğruyor.derhal emeklilik yaşı tekrar düzenlemeli 60 yaşından önce kimse emekli edilmemeli.yoksa ilerki yıllarda durum daha da vahim olacaktır.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh haliPromosyon güncellemeKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriMesleğimin başında beni meslekten soğuttularBayram öncesi maaş yatırılır mı?Psikolog tarafından hastaneye sevkEgm promosyon sözleşmesi

Sözlük

letarji 1 the room 2019 2 kapı duvar 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 6 sade sevmek 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 1 madımak 1 ekinoks 1 odin 3 hurufu mukatta 1

Son Haberler

Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyorSeçime günler kala CHP'ye soğuk duş3 ilde 'Bozdoğan-14' operasyonu: 94 gözaltıIrak'ın kuzeyinde 'Güvenli bölge' oluşturulacakYeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri