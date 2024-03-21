Pomem Psikiyatr

Merhaba iyi forumlar,

2019 ve 2021 yıllarında orta depresif nöbet ve anksiyete tanılı doktor ziyaretlerim mevcut. Forumda okuduğum ve sağlık yönetmeliğine baktığım kadarıyla bu tanılar için son iki yıl aranmaz ve öğrenciliğe engeldir bilgisine ulaştım. Ancak bazı yorumlarda bu tanılar b diliminde de yer aldığı için psikiyatr doktorunun bu tanıların son iki yılda nüksetmediği için bu rahatsızlıkları b dilimi kapsamında değerlendirip olumlu rapor verebileceği yazıyor.

Genelde bu işler doktorun o an size olan yaklaşımı ve detaylı incelemesine göre değişebildiğini anladım. Çünkü bazıları bu tanılara sahip olmasına rağmen mesleğe başlamış, bazıları elenmiş, bazıları heyete gönderilmiş, bazıları bu tanılar üzerine doktorun yaptığı testler sonrasında olumlu rapor almış, bazıları genel sağlıkta promiblem yaşamamış ama okuldayken elendiği yazıyor.

Geçmiş dönemlerdeki yorumlara baktığımda soru sorulmuş ancak üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen neyle karşılaştığını, problem yaşayıp yaşamadığını veya mesleğe başladığını yazmamış.

Bunun en kesin yolunun deneyip görmek olduğunu biliyorum. Ben benimle aynı veya benzer probleme sahip arkadaşlarımdan mesleğe başlayan, sorun yaşayan ama yine de halleden, halledemeyen ve elenen arkadaşların bizzat ne yaşadığını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.