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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Mart 2024 00:18
Tarım bakanlığı tayin

Tarım bakanlığında geçici görevlendirme die bir tayin durumu varmı arkadaşlar.yada iki yıl çalıştıktan sonra normal tayin yazabilirmiyiz

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