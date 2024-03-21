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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 00:37
Promosyon Güncellenmesi
Adalet Bakanı tarafından promosyon güncelleneceği açıklandı Sağlık Bakanlığından talebimiz Sağlık Personelininde promosyonlarının güncellenmesi.

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