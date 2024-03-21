İdari soruşturma-Müfettişin tavrı

Merhaba arkadaşlar,

Bir süredir uğraştığımız bir durum var. Ben sadece son geldiğimiz noktaya değinmek istiyorum. Okul müdürü, müdür yardımcısı ve birkaç öğretmen hakkında şikayette bulunduk. Onlar da karşı şikayette bulundular. Bugün İLMEM'den disiplin biriminden çağrıldık. Bizim hakkımızda da ceza teklifinde bulunulmuş. Benim sormak istediğim karşı taraf hakkında nasıl bir cezai işlem gerçekleştirildiğini öğrenmek istediğimde kesinlikle bu bilginin verilemeyeceğini söylediler. Ancak belki hiçbir ceza ya da hafif bir ceza ile olay kapatılmaya çalışılıyor olabilir. Ben karşı tarafın cezasının azlığını ya da yokluğunu bilmeden nasıl mahkemeye olayı taşıyabilirim? Bu konuda bana bilgi verilmemesi doğru mudur? Teşekkür ederim.