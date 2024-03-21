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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 01:43
İdari soruşturma-Müfettişin tavrı

Merhaba arkadaşlar,

Bir süredir uğraştığımız bir durum var. Ben sadece son geldiğimiz noktaya değinmek istiyorum. Okul müdürü, müdür yardımcısı ve birkaç öğretmen hakkında şikayette bulunduk. Onlar da karşı şikayette bulundular. Bugün İLMEM'den disiplin biriminden çağrıldık. Bizim hakkımızda da ceza teklifinde bulunulmuş. Benim sormak istediğim karşı taraf hakkında nasıl bir cezai işlem gerçekleştirildiğini öğrenmek istediğimde kesinlikle bu bilginin verilemeyeceğini söylediler. Ancak belki hiçbir ceza ya da hafif bir ceza ile olay kapatılmaya çalışılıyor olabilir. Ben karşı tarafın cezasının azlığını ya da yokluğunu bilmeden nasıl mahkemeye olayı taşıyabilirim? Bu konuda bana bilgi verilmemesi doğru mudur? Teşekkür ederim.


Agency
Memur
21 Mart 2024 02:07
karşı tarafın fiili nedeniyle mağdur iseniz vermeleri lazım. yazılı isteyiniz

computerqaz
Aday Memur
21 Mart 2024 02:29

Olayda çocuğumuz birkaç öğrenci tarafından okulda dövüldü. İdareye şikayetçi olduk ancak idare olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Biz CİMER üzerinde şikayet edip bilgi isteyince, kapatamadılar. Ama süreç hakkında da bilgi vermediler. Kurul toplanmış ancak ne sonuç çıktığını bile bildirmediler. Biz de okul müdürü, müdür yardımcısı (davranışları değerlendirme kurulu başkanı), kurul üyeleri, nöbetçi öğretmenler hakkında şikayette bulunduk.

Agency, 1 saat önce
karşı tarafın fiili nedeniyle mağdur iseniz vermeleri lazım. yazılı isteyiniz

Agency
Memur
21 Mart 2024 02:32
idari soruşturma raporları vs bildirilmez ama neticesi bildirilmek zorundadır. disipline konu fiil hakkında ilgililer hakkında ne gibi işlem yapıldığını bildirmek durumundalar.
computerqaz, 58 dk. önce

Olayda çocuğumuz birkaç öğrenci tarafından okulda dövüldü. İdareye şikayetçi olduk ancak idare olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Biz CİMER üzerinde şikayet edip bilgi isteyince, kapatamadılar. Ama süreç hakkında da bilgi vermediler. Kurul toplanmış ancak ne sonuç çıktığını bile bildirmediler. Biz de okul müdürü, müdür yardımcısı (davranışları değerlendirme kurulu başkanı), kurul üyeleri, nöbetçi öğretmenler hakkında şikayette bulunduk.


computerqaz
Aday Memur
21 Mart 2024 02:39

Şu an savunma sürecinde, ardından İl disiplin kurulunun kararını bekliyoruz. Sonucun ne olduğuna ilişkin dilekçeyi o zaman vereceğiz. Ama ısrarla bilgi sahibi olamazsınız dediler...


Agency
Memur
21 Mart 2024 02:47
şu süreçte evet olamazsınız. sadece neticeden bilgi isteyebilirsiniz. netice hakkında bilgi verilmez ise mahkemeden disiplin soruşturması raporlarına kadar hepsinin idareden istenmesini talep edebilirsiniz. size vermezler ama mahkeme isteyince verirler :)
computerqaz, 48 dk. önce

Şu an savunma sürecinde, ardından İl disiplin kurulunun kararını bekliyoruz. Sonucun ne olduğuna ilişkin dilekçeyi o zaman vereceğiz. Ama ısrarla bilgi sahibi olamazsınız dediler...

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