idare hukuku

meraba arkadaşlar idare hukukundan anlayan? ya da disiplin işlerinde çalışan birisi var mı bi kaç sorum vardı varsa kendisine müteşekkir olacağım

meraba arkadaşlar idare hukukundan anlayan? ya da disiplin işlerinde çalışan birisi var mı bi kaç sorum vardı varsa kendisine müteşekkir olacağım