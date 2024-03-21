İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 02:08
idare hukuku
meraba arkadaşlar idare hukukundan anlayan? ya da disiplin işlerinde çalışan birisi var mı bi kaç sorum vardı varsa kendisine müteşekkir olacağım

Agency
Memur
21 Mart 2024 02:24
böyle bir iş tanımı yok onun adı insan kaynakları. sor bakalım :)

Erşah özer
21 Mart 2024 02:26
hiç yaşamadığım için ismini bilemedim :) dm den yazma şansınız var mı acaba
Agency, 1 saat önce
böyle bir iş tanımı yok onun adı insan kaynakları. sor bakalım :)

Agency
Memur
21 Mart 2024 02:26
olur
Erşah özer, 1 saat önce
hiç yaşamadığım için ismini bilemedim :) dm den yazma şansınız var mı acaba

Erşah özer
21 Mart 2024 02:27
teşekkürler bekliyorım sizi
Agency, 1 saat önce
olur
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihYerel seçim tecrübe paylaşımKurtuluş Yolu Arıyorum..Memur eytAra tatil olacak mıYusuf Tekin istifa etmeli mi?Tarafsızlık2024 uzman ve başöğretmenlik süreciProje okulları idareci atamalarıTemmuz zammı % kaç olabilir?

Sözlük

kırmızı lahana 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 5 hayatın başlangıcı 1 merve mermer 1 moralin bozulması 1 letarji 1 sahranın gözü 1 tezat 1 Baltalı hano 1 kokopit 1

Son Haberler

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesi belediye başkanları ile başkan yardımcılarını 5434 kapsamına dahil eder mi?21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıBayram Tatilinde Kıbrıs Fırsatları!%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!Bakan Işıkhan, Kütahya'da maden işçileriyle iftar yaptı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri