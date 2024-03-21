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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 02:15
Seçim görevi memur üye

Arkadaşlar merhaba ilk defa Memur üye olarak görev yapacağım. Bir sorum var; Torbayı teslim almaya ve seçimden sonra teslim etmeye sandık başkanı ile gitme mecburiyetim var mı?

Varsa/yoksa bununla ilgili resmî bir yazı genelge numarası var mı bildiğiniz ? Ne kadar araştırdıysam da bulamadım teşekkürler .

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