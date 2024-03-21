Seçim görevi memur üye

Arkadaşlar merhaba ilk defa Memur üye olarak görev yapacağım. Bir sorum var; Torbayı teslim almaya ve seçimden sonra teslim etmeye sandık başkanı ile gitme mecburiyetim var mı?

Varsa/yoksa bununla ilgili resmî bir yazı genelge numarası var mı bildiğiniz ? Ne kadar araştırdıysam da bulamadım teşekkürler .