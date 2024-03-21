Yol Harcırahı Ödemesi

Merhaba Ocak ayı eş durum tayini ile tayinim çıktı. Önce çalıştığım iş yeri ödenek olmadığı için yol harcırahının ödenmediğini gittiğim yerin ödeyeceğini söyledi. Geldiğim cezaevi de ödenek yok yıl içinde gelince öderiz diyor. 2 aydır ödenmedi ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Merhaba Ocak ayı eş durum tayini ile tayinim çıktı. Önce çalıştığım iş yeri ödenek olmadığı için yol harcırahının ödenmediğini gittiğim yerin ödeyeceğini söyledi. Geldiğim cezaevi de ödenek yok yıl içinde gelince öderiz diyor. 2 aydır ödenmedi ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.