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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 05:52
Öğretmenler mülakat yapilmasini istemiyor

Simdi mülakat öğretmen zihniyetinin anlasilmasinda önemli. Öğretmenin ses tonunun dinlenmesinde onemli.yani nasil ders anlattigi onemli.


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 05:54

Lakin bu ülkede particilik cok yüksek. Torpille ise almalar cok yuksek.


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 06:09

Bana göre ogretmen sendikalari siyasi davraniyor


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 06:11

Performans sistemi gecrn yil bazi pilot ilkerde uygulandi.sendikslar oturma eylemi yapariz deyince ek gösterge koyuldu ve mulakat yapildi.


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 06:14

Ogretmrn sendikaleri " hocama kac not vermeliyim"ogrencinin gözünde not algisinin buyuyeblecegini ve öğretmenlik mesleginin itibarsizlasacagini iddia ettiler.


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 06:16

Olabilir.ogrencinin gozunden ogretmene not verilmesi olayı fazla abartilabilir.


gazanya
Daire Başkanı
21 Mart 2024 06:18

Not verme degil de.Anketlerle ogretmen degerlrndirolebir.ornegin derste materyal kullaniyor mu,deney yapiyor mu gibi sorular iceren anketlerle ogretmen degerlrndirebilir.

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