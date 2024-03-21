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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 06:33
4b li personel askerlik süresi
4b li personel olarak temmuz 2023 ye göreve başladım , Er olarak 15 ay askerlik yaptım, 3+1 durumuna ve yıllık izin hakkıma etkisi olumlu etkisi varmı

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