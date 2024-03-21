iyi çalışmalar arkadaşlar. Ben 2016 yılında MSB Sivas İnş.Blg.Bşk.lığında G.İ.H sınıfı kadrosuyla atanıp işe başladım.MSB Balıkesir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığına tayin isteyeceğim ama sizde biliyorsunuz ki tsk da atama görmek o kadar da kolay olmuyor.mesai arkadaşlarımdan, Balıkesirden veya Eskişehir'den sivasa gelmek isteyen varsa benim gibi G.İ.H sınıfında kadrolularsa yer değiştirebiliriz.herkese iyi çalışmalar diliyorum.

iyi çalışmalar arkadaşlar. Ben 2016 yılında MSB Sivas İnş.Blg.Bşk.lığında G.İ.H sınıfı kadrosuyla atanıp işe başladım.MSB Balıkesir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığına tayin isteyeceğim ama sizde biliyorsunuz ki tsk da atama görmek o kadar da kolay olmuyor.mesai arkadaşlarımdan, Balıkesirden veya Eskişehir'den sivasa gelmek isteyen varsa benim gibi G.İ.H sınıfında kadrolularsa yer değiştirebiliriz.herkese iyi çalışmalar diliyorum.