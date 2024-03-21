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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


21 Mart 2024 09:32
Becaiş
iyi çalışmalar arkadaşlar. Ben 2016 yılında MSB Sivas İnş.Blg.Bşk.lığında G.İ.H sınıfı kadrosuyla atanıp işe başladım.MSB Balıkesir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığına tayin isteyeceğim ama sizde biliyorsunuz ki tsk da atama görmek o kadar da kolay olmuyor.mesai arkadaşlarımdan, Balıkesirden veya Eskişehir'den sivasa gelmek isteyen varsa benim gibi G.İ.H sınıfında kadrolularsa yer değiştirebiliriz.herkese iyi çalışmalar diliyorum.

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