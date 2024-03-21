Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı hakkında

Evraklarını Ankara Personel Genel Müdürlüğüne teslim edip, işe başlayan var mı? Süreci nasıl takip edeceğiz (bakanlığın internet sitesinden duyuru mu yapılacak veya kurada çıkan kuruma başvuru mu yapacağız)?

Evraklarını Ankara Personel Genel Müdürlüğüne teslim edip, işe başlayan var mı? Süreci nasıl takip edeceğiz (bakanlığın internet sitesinden duyuru mu yapılacak veya kurada çıkan kuruma başvuru mu yapacağız)?