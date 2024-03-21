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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Mart 2024 10:55
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı hakkında
Evraklarını Ankara Personel Genel Müdürlüğüne teslim edip, işe başlayan var mı? Süreci nasıl takip edeceğiz (bakanlığın internet sitesinden duyuru mu yapılacak veya kurada çıkan kuruma başvuru mu yapacağız)?

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