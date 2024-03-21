İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2024 11:05
Kredi kartı yapılandırma

Arkadaşlar merhaba. Vakıfbankta 100 bin limitli kredi kartı kullanıyorum. Ödeyemedim. Asgari ödemeside çok yüksek geldi yani benim maaşımı geçiyor. Banka yapılandırmaya hiç yanaşmıyor. Bu borcu ben yaptım ben ödeyeceğim diyorum ama uzun vade de yapılandırma istiyorum diyorum banka yanaşmıyor. Kartım daha gecikmeye girmedi. 48 ay veya 60 ay vadeye yaysalar sektirmeden her ay öderim. Benim durumumda olanlar nasıl yapıyor, ne yapmam gerekir. Bu konuda ne fikirler verebilirsiniz? diğer bankalara da borcum olduğundan dolayı ödeyemiyorum. Teşekkürler.


leonidas_cog
Şube Müdürü
21 Mart 2024 11:46

Maalesef kredi çektirerek ödetmek istiyorlar


debug
Genel Müdür
21 Mart 2024 12:16

Önce kartınızı gecikmeye sokacaksınız. Ondan sonra yapılandırma isteyeceksiniz. 36 aya bölerler. Kart kullanıma kapatılacak borç bitene kadar da yeni kart alamazsınız.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBunalımdayımmaaşlar bayramdan önce erken yatar mı? krediyi bir ay geriden ödemek icraya düşürür mü yakın zamanda böyle birşey yapan oldu mu ?Nakil gelen personel promosyon alır mı?Maaş Promosyonları5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Memurun Unvanıyla Uyumlu Olmayan Bir Görevde ÇalıştırılmasıMart Ayı enflasyon TahminiBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsin

Sözlük

erginlik törenleri 1 Hatem 1 madımak 1 letarji 1 meslek yalanları 2 Bugün olanlar 2 atlantis 2 arkeoloji 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 1 the room 2019 2

Son Haberler

Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyorSeçime günler kala CHP'ye soğuk duş3 ilde 'Bozdoğan-14' operasyonu: 94 gözaltıIrak'ın kuzeyinde 'Güvenli bölge' oluşturulacakYeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri