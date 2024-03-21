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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 11:08
Eş mazeret tayini (doğum borçlanması) Çok acillll lütfen

Merhabalar ben paramedik olarak görev yapmaktayım benim 4 yıllım doldu eşimin s on 4 yıl 340 gün primi var doğumdan sonra işi bıraktı geçen gün doğum borçlanması diye bir şey duydum geçmişe yönelik 2 yıla kadar prim yatirabiliyormuşuz şuan borçlanıp eşim sigortalı işe başlarsa 720 günü doldurmuş aktif çalışıyor olucaktir sizce bu şekilde tayin durumum olur mu internette tek tük bilgi var giden var ama ben tam emin olamadım sizin fikriniz nedir teşekürler&#128591;&#128522;&#128591;

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