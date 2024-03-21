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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 11:31
Yüksek lisans yapacak eş nedeniyle atama talebi

Eşim farklı bir ilde yüksek lisans kazandı. Bu durumda bu gerekçe ile tayin talebinde bulunabilir miyim ? Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bununla alakalı bir bilgi göremedim . Bilgisi olanlar cevaplayabilir mi?

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