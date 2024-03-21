döner sermayeden merkezi bütçeye geçiş

2016/7 atamasında döner sermayeden maaş alacak şekilde atandım kadroya geçtim ama hala döner sermayeden alıyorum. Bu durum becayiş istediğimde de sıkıntı yaşamama sebep oluyor.. Merkezi bütçeye nasıl geçiş yapabilirim? Bunun bir yolu var mı?

2016/7 atamasında döner sermayeden maaş alacak şekilde atandım kadroya geçtim ama hala döner sermayeden alıyorum. Bu durum becayiş istediğimde de sıkıntı yaşamama sebep oluyor.. Merkezi bütçeye nasıl geçiş yapabilirim? Bunun bir yolu var mı?