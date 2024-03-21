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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 11:40
döner sermayeden merkezi bütçeye geçiş
2016/7 atamasında döner sermayeden maaş alacak şekilde atandım kadroya geçtim ama hala döner sermayeden alıyorum. Bu durum becayiş istediğimde de sıkıntı yaşamama sebep oluyor.. Merkezi bütçeye nasıl geçiş yapabilirim? Bunun bir yolu var mı?

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