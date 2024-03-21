Bakanlık nöbet ücretleri ile ilgili kurumlara yeni yazı göndermiş. (20.03.2024 tarihli)

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.03.2024 tarihli nöbet ücreti konulu yazısı:

2022 yılında göndermiş oldukları yazıdan farklı olarak günlük en az 5 saat çalışma şartı bu yazıda yer almamış. Bu güzel haber. Nöbet ücreti ödenen personele fazla çalışma ücreti ödemeyin talimatına devam edilmiş. Eski yazıda ödeme yapılamaması durumunda personele 8 saat için 1 gün izin verilebilir ibaresi bu yazıda da yer almış.

Bu işin bir düzene girebilmesi için yasal düzenleme şart. Bu tür yazılar komisyonların keyfi uygulamalarını engellemiyor.