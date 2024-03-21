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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 12:59
Adli-kyok kararı, İdari-yüksek disiplin kuruluna sevk

Müfettiş in yüksek kurula sevk ettiği herkes ihraç mi yani kesin?

Savcilik soruşturma ya yer yok bu insan onlardan değil demiş


srcnomr51
Memur
21 Mart 2024 13:08
ne zaman sevk edildin

policesur
Memur
21 Mart 2024 13:55

5 Mart'ta sevk edildim


srcnomr51
Memur
21 Mart 2024 13:56
devrem 5 martta ifade mi verdin sevk mi edildin

Edice
Aday Memur
21 Mart 2024 14:22
ilk idari ifadeyi ne zaman ve kime vermiştin
policesur, 54 dk. önce

5 Mart'ta sevk edildim


policesur
Memur
21 Mart 2024 14:39

Soruşturma nin son aşamasındayım 5 Mart'ta müfettiş yüksek kurul a sevk etmiş.

Savcilik soruşturmaya yer yok kararı var

Sorum şu müfettişin ihraç talebi ile sevk ettiği herkes ihraç mi olur, bilgisi olan tahmin yürüten?

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