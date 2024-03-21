İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 13:15
Meslek içi özel harekat kursu

Bu sene meslek ici acilan ozel harekat kurs basvurusu yaptim, spor mulakati, egitim suresi vs hakkinda bilgi verecek abiler ,kardesler yazabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh haliBayram öncesi maaş yatırılır mı?Promosyon güncellemeKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriMesleğimin başında beni meslekten soğuttularPsikolog tarafından hastaneye sevkEgm promosyon sözleşmesi

Sözlük

ekinoks 1 colorado 1 kapı duvar 1 meslek yalanları 2 merve mermer 1 the room 2019 1 tezat 1 sade sevmek 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 4 sahranın gözü 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru 'TEI-TF6000' tanıtıldıYakıt tankerinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandıGelecek Partisi adayı Urfa'dan çekildi: AK Partili Beyazgül'ü destekleyecekErdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacakFaiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri