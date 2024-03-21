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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


21 Mart 2024 13:51
Kurumlar nereye gidiyor

Kurumlara çöken siyaset renk değiştirince ancak laciverti olacak.

Bu bakımdan zorunlu kurumlar hariç mahkemeler okullar hastaneler ve polisler dışında her şey özelleştirilmeli

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