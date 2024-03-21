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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Mart 2024 14:03
KPSS'ye girdikten sonra ikinci bir diploma almak hk.

Merhaba, KPSS sınavında girdikten sonra aynı düzeyde farklı bir bölümden mezun olsam yeni diplomam ile de tercih yapabilir miyim?

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