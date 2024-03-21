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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 14:26
adalet bakanlığı promosyon güncellemesi

çalışmalar devam ediyor deniliyor haberde ama hala bir ses yok ne oldu ne bitti görüşmeler ne durumda sizce bilgisi olan varmı

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