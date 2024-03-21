İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


21 Mart 2024 14:32

sizce ekonomi ne zaman düzelir
ekonominin kötü gittiğine artık herkes inanıp kabul ettiğine göre bu ekonomi ne zaman düzelir diye soruyorum

Bu ankete 17 dakikada, 1 kişi oy kullandı

ekonominin kötü gittiğine artık herkes inanıp kabul ettiğine göre bu ekonomi ne zaman düzelir diye soruyorum

Çok Yazılan Konular

Mart Ayı enflasyon tahminleri?

Sözlük

İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 4 merve mermer 1 epifani 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 1 colorado 1 kadın susarak gider 1 sade sevmek 1 odin 3 tatar yayı 2 erginlik törenleri 1

Son Haberler

Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru 'TEI-TF6000' tanıtıldıYakıt tankerinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandıGelecek Partisi adayı Urfa'dan çekildi: AK Partili Beyazgül'ü destekleyecekErdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacakFaiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri