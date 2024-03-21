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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 14:34
hagb arşiv araştırması
17 yaşımdayken arkadaşıma attığım bir videodan sonra hesabım kapanmıştı sonrasında emniyete çağırıldığımda videoyu gösterdiler bana müstecen görüntü sayılmış bilmiyordum ben. 1yıl boyunca telefonum incelemeye alındı mahkemeye çıktım temmuz ayında hagb kararı aldım arşiv araştırmasında olumsuz çıkar mı

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