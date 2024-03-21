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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 14:43
Erzurum'da adabı muhaşerat eğitici eğitimi kursuna katılacak olan var mı

Erzurumda 25.03.2024 tarihinde başlayacak olan adabı muhaşerat eğitici eğitimi kursuna katılacak olan var mı


Adalettten
Aday Memur
21 Mart 2024 14:44

evet var mı


deutsch60
Aday Memur
22 Mart 2024 11:31

Hocam ben varim..Ama katilip katilmama konusunda kararsizim


deutsch60
Aday Memur
22 Mart 2024 11:33

Bu mevsimde bukadar mesafeye hiznet ici egitimi kim koyar tanimak lazim..

Toplam 3 mesaj

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