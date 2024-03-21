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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 14:43
erzurumda adabı muhaşerat eğitici eğitimi kursuna katılacak olan var mı

Erzurumda 25.03.2024 tarihinde başlayacak olan adabı muhaşerat eğitici eğitimi kursuna katılacak olan var mı


Adalettten
Aday Memur
21 Mart 2024 14:44

evet var mı

Toplam 1 mesaj

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