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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 16:14
E-Sınav Görev Ücreti Hakkında

18 Şubatta aldığım e-sınav görev ücretim ne zaman yatar? Mebbiste 19 Martta ödeme görünüyor, hesaba ne zaman yansır?

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