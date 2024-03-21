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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 16:29
DERECE KIDEM

7 yıl 6. bölgede hizmetim var. 3 yılda memurluk dışında önceden hizmetim vardı.

mayısta 5/1 i olacağım söylendi. Doğuda bir öncelik yok muydu ben mi yanlış hesaplıyorum bu konuda net bilgisi olan varsa yazarsa çok sevinirim.

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