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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2024 16:33
Kitlerde çalışanların maaşları neden yüksek?

Kamuda mühendis 50 bin alıyor iken kitlerde neden 100 bin alıyorlar bu haksızlık değil mi? Maaşları düşürülmeli

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