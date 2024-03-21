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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 16:58
guvenlik soruşturması ve arşiv arastirmasi
herkese selamlar. daha önceden adalet bakanligina bağlı adliyelerde zabıt katibi mubasır hizmetli vs kadrolarında ise başlayan oldu mu acaba bu guveik sorusturmasi ve arşiv arastirmasi kac gun sürüyor yaklaşık 1.5 aydır bekliyorum daha sürer mi

mudara61
21 Mart 2024 17:22
benim 2 ayı geçmişti biraz
Toplam 1 mesaj

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