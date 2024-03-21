guvenlik soruşturması ve arşiv arastirmasi

herkese selamlar. daha önceden adalet bakanligina bağlı adliyelerde zabıt katibi mubasır hizmetli vs kadrolarında ise başlayan oldu mu acaba bu guveik sorusturmasi ve arşiv arastirmasi kac gun sürüyor yaklaşık 1.5 aydır bekliyorum daha sürer mi

herkese selamlar. daha önceden adalet bakanligina bağlı adliyelerde zabıt katibi mubasır hizmetli vs kadrolarında ise başlayan oldu mu acaba bu guveik sorusturmasi ve arşiv arastirmasi kac gun sürüyor yaklaşık 1.5 aydır bekliyorum daha sürer mi