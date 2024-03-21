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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 17:10
4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

8 yıllık 4/B'li personel keyfi istifa durumunda iş sonu tazminatı alabilir mi? Eğer bu durumda iş sonu tazminatı alamıyorsa başka şehirde yaşayan emekli eşinin yanına tayini çıkmamasını haklı sebep olarak gösterip istifa ederek iş sonu tazminatı alabilir mi?

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