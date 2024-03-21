idari soruşturma saçmalığı

arkadaşlar idari soruşturmam var savunmam isteniyor dosyw valiliğe gitmiş savunma ona yapılacağı için dosya verilemez diyor. yüksek disiplin kuruluna giderse diyor o zaman alabilirmişim. bu nasıl saçmalık tüm içeriği bilmeden nasıl savunma yapılır??

arkadaşlar idari soruşturmam var savunmam isteniyor dosyw valiliğe gitmiş savunma ona yapılacağı için dosya verilemez diyor. yüksek disiplin kuruluna giderse diyor o zaman alabilirmişim. bu nasıl saçmalık tüm içeriği bilmeden nasıl savunma yapılır??