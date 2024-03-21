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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 17:17
idari soruşturma saçmalığı
arkadaşlar idari soruşturmam var savunmam isteniyor dosyw valiliğe gitmiş savunma ona yapılacağı için dosya verilemez diyor. yüksek disiplin kuruluna giderse diyor o zaman alabilirmişim. bu nasıl saçmalık tüm içeriği bilmeden nasıl savunma yapılır??

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