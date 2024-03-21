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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Mart 2024 17:40
Sözleşmeli Kıdem Ay/ Yıl

Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler bordroda kıdem ay yıl bölümünde eklenmiş görünmüyor mu arkadaşlar

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