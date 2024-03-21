Unvan Değişikliği Sınavı ve 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBunalımdayımmaaşlar bayramdan önce erken yatar mı? krediyi bir ay geriden ödemek icraya düşürür mü yakın zamanda böyle birşey yapan oldu mu ?Maaş PromosyonlarıNakil gelen personel promosyon alır mı?Kredi kartı yapılandırma5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)Memurun Unvanıyla Uyumlu Olmayan Bir Görevde ÇalıştırılmasıMart Ayı enflasyon Tahmini
Sözlük
Son Haberler
Bakan Göktaş: 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendikÖzel öğretim kurumlarında öğretmen görevlendirmeleri nasıl yapılır?Yılmaz: 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağızSağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacakTunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira 'atık su' cezası
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri