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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2024 20:07
Unvan Değişikliği Sınavı ve 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi

Memur kadrosunda iken unvan değişikliği sınavına girdim. 10 yıldan fazla kıdemim var. Derecem 5/1. Sizce 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 1. Derece kadroya atanmaya engel teşkil eder mi?

Kısacası sorum şu: 2021/14 sayılı genelge görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında da uygulanıyor mu?

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