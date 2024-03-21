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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 20:47
Sözleşmeli Personele Koruyucu Giyim Yardımı

Merhaba arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev yapıyorum,kurumdaki personele koruyucu giyim yardımı yapılacak,sözlesmeli personel de faydalanabiliyor mu?

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