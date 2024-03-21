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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 21:24
becayiş farklı birimler ?
ilçe sağlık müdürlüğünde olan ebe ve hastanede çalışan ebe becayiş yapabilir mi ? şartları nedir

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