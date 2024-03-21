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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2024 21:42
Ben İİBF Mezunuyum, Hakim Olabilme Yeterliliğim Var Dediğim İçin Benimle Kafa Bulanlar Buyrun
Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı Kamu Yönetimi Mezunu sayın Kadir Özkaya oldu; Buyrun gelin, özellikle başlık açtım. 800.000 İİBF mezunu var, hahaha, hakim olabilme yeterliliği varmış şeklinde kafa bulmalarınız buyrun gelin şimdi buradan yapın, keyifle bekliyorum benimle dalga geçmenizi. Buyrun

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