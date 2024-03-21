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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 22:01
İcra haciz

Arkadaşlar 3 ay sonra icralık olma ihtimalim var 2 yada 3 ayrı kredi yüzünden icralık olabilirim ilk sıradaki haciz özel banka kredisi olsa dıyelım sonrası maaş bankası yani vakıf kredi kartı olsa yada kredisi ilk sıradaki özel bankanın hacizi maaştan 1/4 oranında kesilirken dığer sırada bekleyen maaş bankası otomatik olarak maaş yatınca hesaptan kesebilir mi ? Ek hesap faizini keser evet ama dığer kart ve kredıyıde vakıf keser mı öyle olursa maaştan hiç bişey kalmaz sıraya girip beklermı yoksa maaş bankası olduğu için keser mi hemen ne var ne yok ? Böyle durumlarda nasıl yol izlenilmeli ? Hangi banka kredisini ilk sıraya hacize konulmalı ?

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