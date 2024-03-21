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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2024 23:14
Universite hastanesinde çalışırken atanmak

YÖK e bağlı bir üniversite hastanesinde kadrolu hemsire olarak çalışırken son atamalarda başka bir hastaneye sozlesmeli atandım. Ayrıntılı duyuruyu beklemeden mevcut iş yerimden istifa ettim. Atanırken son bir yıl içinde sozlesmeli olarak çalışmamış olma gibi bir şart var mı? İşe başlamada bir sıkıntı yaşar mıyım? (14 nisan 2023 den önce sozlesmeli çalışıyordum, kanunla kadroya gecirilmistik)

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