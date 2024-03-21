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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 23:28
Özel harekat branşından çıkartılıp, başka ile atananlar

Özel harekattan çıkartılıp bulunduğu ilden başka ile tayin çıkartılıp iptal davası açacaklar


Bizekiydilar
Aday Memur
22 Mart 2024 03:08

Var . Biz toplanıp yarın acıyoruz


Policeofficerr
Aday Memur
22 Mart 2024 03:26

Bizde yarın zaman kaybetmeden açacağız davamızı ,burdan bilgi paylaşımında bulunalım dava açmak isteyen varsa özelden ulaşsın


Ysf555
Aday Memur
22 Mart 2024 03:28

Devrem bende açmayı düşünüyorum olmazsa size katılayım özelden geliyorum

Policeofficerr, 1 saat önce

Bizde yarın zaman kaybetmeden açacağız davamızı ,burdan bilgi paylaşımında bulunalım dava açmak isteyen varsa özelden ulaşsın


Bizekiydilar
Aday Memur
22 Mart 2024 04:41

Branstan cıkar kadroya ver eyw tam alıstık(kadrodan pohe geciştim) simdi sürgüne yolla ses cıkarma cıkarma nereye kadr dogunun en pis dönemi çilesini çek sarklarını bitir tam artık memleketi hakettik derken sür. Orda da ne malum calıstırıp lekeleyip sutlamayacakları Güvenmiyorum artık. Ne yaptıkta bu kadar battık darbe dedi hendek dedi kobani dedi suriye dedi duvar dedi kacmadık. Hayatnda dogu gormemiş adamlar istedigi yere gidiyorken biz sürülecek naptık. Hakkımı asla helal etmiyorum. Bicok arkadasla gorusmustum onlarda hep acacaklardı onca yılımızı çöpöettiler hiç degeri yokmus ne canımızın ne yaptıklarımızın

Toplam 4 mesaj

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