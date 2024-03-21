İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2024 23:28
Özel harekattan çıkartılıp bulunduğu ilden başka ile tayin çıkartılması

Özel harekattan çıkartılıp bulunduğu ilden başka ile tayin çıkartılıp iptal davası açacaklar

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh haliPromosyon güncellemeMesleğimin başında beni meslekten soğuttularBayram öncesi maaş yatırılır mı?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriPolis-İnfaz koruma, hangisini tercih etmeliyim?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

ios 17.4 1 arkeoloji 1 Kararsızlık 1 meksika 3 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 3 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 1 colorado 1 Bugün olanlar 2 sade sevmek 1 rejenerasyon 1

Son Haberler

ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısı BMGK'da oylanacakAB, Bosna Hersek'le müzakerelere başlama kararı aldıİstanbul'da trafikte bekleyenlere bando sürpriziBalıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem'31 Mart'tan sonra reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız'

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri